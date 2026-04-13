Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Borghorst, zwei Kupferkessel aus Vorgärten gestohlen

Steinfurt (ots)

In Borghorst sind aus zwei Vorgärten Kupferkessel gestohlen worden.

Unbekannte Täter entwendeten einen solchen Kessel, der als Dekoration aufgestellt war, in der Zeit zwischen Donnerstag (09.04.), 22.00 Uhr und Freitag (10.04.), 07.00 Uhr aus einem Vorgarten an der Kleiststraße.

An der Straße Westerfeld wurde am späten Samstagabend (11.04.) ein weiterer Kupferkessel gestohlen. Eine Zeugin hörte gegen 23.30 Uhr ein lautes Scheppern. Sie dachte sich zunächst nichts dabei. Am nächsten Morgen stellte sie den Diebstahl fest.

Der Wert der beiden Kessel liegt jeweils im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

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