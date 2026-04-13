Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl von Baustelle, Stromkabel und Kabeltrommel entwendet

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (09.04.), 16.30 Uhr und Freitag (10.04.), 06.50 Uhr auf ein Baustellengelände an der Bayernstraße gegangen.

Dort versuchten sie nach ersten Erkenntnissen einen Baucontainer aufzubrechen, was ihnen jedoch misslang. Vom Baustellengelände entwendeten die Täter zwei Stromkabel und drei Kabeltrommeln. Der Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

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