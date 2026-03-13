Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr/Mahlberg - Diebesgut aufgefunden - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Lahr/Mahlberg (ots)

Diebesgut und Bargeld im fünfstelligen Bereich konnte die Polizei bei einer Durchsuchung einer Wohnung am Donnerstag in Mahlberg auffinden. Zuvor gab es einen Hinweis auf einen 38-jährigen Lkw-Fahrer, der für ein Zentrallager einer Lebensmittelkette tätig ist. Es wurde bekannt, dass der 38-Jährige über einen längeren Zeitraum verschiedene Waren bei Auslieferungsfahrten entwendet haben soll. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Lahr gehen davon aus, dass das in der Vergangenheit entwendete Diebesgut teilweise schon an bisher unbekannte Personen verkauft wurde. Gegen den Lkw-Fahrer wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls in einem besonders schweren Fall und der Hehlerei ermittelt.

