POL-OG: Kehl - Aufmerksame Passanten tragen zur erfolgreichen Suche bei - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Kehl (ots)

Eine Familie erlebte am Donnerstagabend einen kurzen Schreckmoment, der sich glücklicherweise innerhalb weniger Stunden in Wohlgefallen auflöste. Die Familie hatte sich gegen 20 Uhr bei der Polizei gemeldet, da ihr Sohn länger als üblich unterwegs war und nicht nach Hause kam. Weil der Jugendliche auf Hilfe angewiesen ist, leitete die Polizei umgehend alle möglichen Maßnahmen zur Suche ein. Im Rahmen der Suche, in der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, begegneten die Polizeibeamten aufmerksamen Passanten, die mitteilten, dass sie den Jugendlichen vor etwa einer halben Stunde in Richtung Rosengarten laufen gesehen haben könnten. Daraufhin fuhren mehrere Streifenbesatzungen die möglichen Heimwege ab und konnten den Gesuchten gegen 21:45 Uhr im Bereich des Ortenau Klinikums antreffen. Anschließend konnte der Jugendliche wohlbehalten an die Familienangehörigen übergeben werden.

