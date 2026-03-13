Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Öffentlichkeitsfahndung

Rastatt (ots)

Der 21-jährige Doulama A. wurde am Donnerstag, 12.03.2026 um 06:00 Uhr durch den Stationsarzt des Klinikums in Rastatt als vermisst gemeldet, nachdem er das Klinikum in der Nacht zum Donnerstag ohne bekanntes Ziel verlassen hatte. Bekannte Hinwendungsorte wurden ohne Erfolg überprüft, weitere sind nicht bekannt. Eine genauere Lokalisierung durch das mitgeführte Mobiltelefon war nicht möglich. Eine hilflose Lage kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Der 21-Jährige wird als schlank mit westasiatischem Aussehen beschrieben. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten geben können, werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/rastatt-vermisstenfahndung-2/

/vo /ya

