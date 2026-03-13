Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A5 - LKW-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Aufgrund seiner Fahrweise soll ein LKW-Fahrer am Mittwoch, 11.03.2026, ein Verkehrsunfall verursacht haben, weshalb die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl nun auf der Suche nach dem Verursacher sind. Gegen 18:30 Uhr kam es auf der A5 in Fahrtrichtung Basel, zwischen den Anschlussstellen Achern und Appenweier zu einem Verkehrsunfall. Auslöser des Unfalls soll der Spurwechsel eines bislang unbekannten LKW gewesen sein, welcher scheinbar ohne zu blinken vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt sein soll. Durch diesen abrupten Spurenwechsel mussten offenbar zwei nachfolgende PKW ausweichen und kollidierten dabei miteinander. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro beziffert. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07223 80847-0 bei der Verkehrsdienst-Außenstelle zu melden.

/sk

