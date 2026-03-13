Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg/Altenheim - Verfolgungsfahrt

Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem Mercedes-Fahrer und der Polizei kam es am Donnerstagnachmittag in Offenburg, Zell-Weierbach und Altenheim. Ein Mercedes CLS 500- Fahrer mit Augsburger Kennzeichen sollte gegen 17:40 Uhr an der Tankstelle in der Rammersweierstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt den Weisungen der Streifenwagenbesatzung Folge zu leisten gab der Mercedes-Fahrer plötzlich Gas, überholte trotz Gegenverkehr einen Pkw und entfernte sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung des Rotlichts der Lichtzeichenanlage in Richtung Zell-Weierbach. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit von über 100 Km/h und der riskanten Fahrweise wurde die Hinterherfahrt im Bereich Zell-Weierbach schließlich abgebrochen. Gegen 18:30 Uhr wurde das Fahrzeug im Rahmen der Fahndung erneut in der Altenburger Allee festgestellt. Nach Erkennen des Streifenwagens entfernte sich der Mercedes über Schutterwald und Altenheim in Richtung Grenze. Die gefahrene Geschwindigkeit betrug außerorts deutlich über 150 km/h. Im Bereich des Pumpwerks Neuried-Altenheim verlor man schließlich die Sicht zum flüchtenden Pkw. Die Polizei bittet Zeugen, die durch die Fahrweise des Mercedes-Fahrers gefährdet wurden oder Hinweise zum Fahrzeuglenker geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 / 21- 4200 beim Verkehrsdienst Offenburg oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell