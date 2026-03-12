Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Michelbach - Garagenbrand

Gaggenau, Michelbach (ots)

Ein mutmaßlich durch einen technischen Defekt in Brand geratenes Fahrzeug hat am Mittwoch im Vogelbergweg zu einem Garagenbrand und folglich zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Kurz vor 17:30 Uhr alarmierte Kräfte der Feuerwehr rückten umgehend aus und konnten ein Übergreifen des Brandes auf über der Garage liegenden Wohnetagen verhindern. Durch die mit dem Brand einhergehende Rauchentwicklung war das Haus allerdings zunächst nicht bewohnbar, sodass die Bewohner bei Familienangehörigen unterkommen mussten. Neben dem in Brand geratenen Wagen wurde zudem ein weiteres in der Garage geparktes Fahrzeug sowie Strom- und Wasserleitungen beschädigt, sodass die Beamten des Polizeireviers Gaggenau den Brandschaden auf circa 150.000 Euro beziffern. In Zusammenhang mit dem Brand ausgelaufener und in den Abwasserkanal gelangter Kraftstoff wurde durch eine Ölschlinge eingedämmt. Vertreter des Umweltamtes waren vor Ort.

