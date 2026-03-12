PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Seniorin von "falscher Heilerin" betrogen

Offenburg (ots)

   Eine 73-jährige Dame wurde am Mittwochmittag Opfer eines Betrugs 
und verlor eine Geldsumme in vierstelliger Höhe. Offenbar traf die 
73-Jährige gegen 13:30 Uhr in der Innenstadt auf eine Frau, die sich 
als Heilerin ausgegeben haben soll. Die angebliche Heilerin 
behauptete, bei der lebensälteren Frau eine "schwarze Aura" gesehen 
zu haben, die sie heilen könne. Im Laufe eines längeren Gesprächs 
ließ sich die Seniorin schließlich auf eine Barzahlung in Höhe von 
7.000 Euro ein, die sie nach der Behandlung jedoch nicht wie 
besprochen zurückerhielt. In diesem Zusammenhang rät die Polizei:
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte 
     Personen
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.
   - Sprechen Sie niemals über Ihre persönlichen und finanziellen 
     Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder 
     ähnliches heraus.
   - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und 
     sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 12.03.2026 – 10:25

    POL-OG: Achern - Gestohlener Bagger wiedergefunden

    Achern (ots) - Vergangenes Wochenende wurde in Achern ein Bagger von einer Baustelle entwendet, wodurch die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen haben. Am Dienstagabend alarmierten aufmerksame Passanten die Polizei, da ein Bagger in einem Waldstück in Ottersweier stehen soll. Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten feststellen, dass es sich hierbei um den als gestohlen gemeldeten ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 10:24

    POL-OG: Baden - Baden - Rollerfahrer schwer verletzt - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Baden - Baden (ots) - Ein Motorrollerfahrer kollidierte am Mittwochabend im Wörthböschelpark in Folge eines Ausweichmanövers mit einem Baum und verletzte sich hierbei schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen sich gegen 22 Uhr ein 50-Jähriger Rollerfahrer und ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer auf einem Fuß- und Radweg entgegen. Der Lenker des E-Scooters ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 10:07

    POL-OG: Lauf - Fahrradfahrer verursacht Auffahrunfall

    Lauf (ots) - Beim Zusammenstoß eines Fahrradfahrers mit einem Auto am Mittwochnachmittag hat sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Nach derzeitigem Sachstand soll der 15-jährige Radfahrer gegen 15:30 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs gewesen sein, als er mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit auf das vor ihm stehende Auto auffuhr. Der 15-Jährige zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu, welche ...

    mehr
