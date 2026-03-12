Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Seniorin von "falscher Heilerin" betrogen

Offenburg (ots)

Eine 73-jährige Dame wurde am Mittwochmittag Opfer eines Betrugs und verlor eine Geldsumme in vierstelliger Höhe. Offenbar traf die 73-Jährige gegen 13:30 Uhr in der Innenstadt auf eine Frau, die sich als Heilerin ausgegeben haben soll. Die angebliche Heilerin behauptete, bei der lebensälteren Frau eine "schwarze Aura" gesehen zu haben, die sie heilen könne. Im Laufe eines längeren Gesprächs ließ sich die Seniorin schließlich auf eine Barzahlung in Höhe von 7.000 Euro ein, die sie nach der Behandlung jedoch nicht wie besprochen zurückerhielt. In diesem Zusammenhang rät die Polizei: - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Sprechen Sie niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus. - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

