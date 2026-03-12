PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden - Baden - Rollerfahrer schwer verletzt - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Baden - Baden (ots)

Ein Motorrollerfahrer kollidierte am Mittwochabend im Wörthböschelpark in Folge eines Ausweichmanövers mit einem Baum und verletzte sich hierbei schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen sich gegen 22 Uhr ein 50-Jähriger Rollerfahrer und ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer auf einem Fuß- und Radweg entgegen. Der Lenker des E-Scooters soll ohne Beleuchtung auf den 50-Jährigen zugefahren sein, weshalb dieser nur durch schnelles Ausweichen nach rechts eine Kollision verhindern konnte. Dadurch kam der Lenker des Rollers von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und verletzte sich hierbei schwer. Der Mann musste durch den Rettungsdienst versorgt werden, bevor er in ein nahegelegenes Klinikum eingeliefert wurde. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der bisher unbekannte E-Scooter-Fahrer verließ den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls und Personen, die sachdienliche Hinweise zur Identität des Unfallflüchtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 beim Polizeirevier in Baden-Baden zu melden.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

