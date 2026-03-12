PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lauf - Fahrradfahrer verursacht Auffahrunfall

Lauf (ots)

Beim Zusammenstoß eines Fahrradfahrers mit einem Auto am Mittwochnachmittag hat sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Nach derzeitigem Sachstand soll der 15-jährige Radfahrer gegen 15:30 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs gewesen sein, als er mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit auf das vor ihm stehende Auto auffuhr. Der 15-Jährige zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu, welche in einem nahegelegenen Klinikum versorgt wurden. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
