Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl- Ingewahrsamnahme

Kehl (ots)

Der psychische Ausnahmezustand einer polizeibekannten 54-jährigen Frau führte sie am Mittwochmittag gegen 12:30 Uhr auf direktem Weg in die polizeiliche Gewahrsamseinrichtung. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten sich per Notruf und teilten mit, dass die offenbar alkoholisierte und wohnsitzlose Frau in der Hauptstraße randalieren, Fahrzeuge anhalten und auf deren Motorhaube schlagen würde. Darüber hinaus soll sie an mindestens einem Fahrzeug die Scheibenwischer beschädigt haben.Nachdem die 54-Jährige dem ausgesprochenen Platzverweis der Beamten zunächst nicht nachkam, wurde sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Weitere Geschädigte können sich bei den Beamten des Polizeireviers Kehl telefonisch unter der Nummer 07851 893-0 melden. /al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

