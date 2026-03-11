Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Zeugen gesucht: Diebstahl auf Friedhof

Zell am Harmersbach (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Montagnachmittag (9. März) und Dienstagmorgen (10. März) auf dem Friedhof in Zell am Harmersbach mehrere Statuen und Kreuze. Mutmaßlich weil sie gestört worden sein könnten, konnten die Diebe nicht alle demontierten Kreuze einsammeln und legten diese stattdessen in unmittelbarer Nähe der Gräber bereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesen Straftaten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07835 547490 bei den Ermittlern des Polizeipostens in Zell am Harmersbach zu melden.

/sk

