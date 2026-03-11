POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall von Zweiradfahrern
Baden-Baden (ots)
Beim Zusammenstoß eines Rollerfahrers mit einem E-Bike-Lenker am Dienstagnachmittag hat sich der Fahrradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Nach derzeitigem Sachstand soll ein 65-jähriger Rollerfahrer gegen 15:50 Uhr von der Kaiserallee nach links in die Inselstraße abgebogen und hierbei mit einem 54-jährigen Fahrradfahrer zusammengeprallt sein. Die beide Beteiligten kamen durch die Kollision zu Fall, wobei sich der E-Bike-Fahrer hierbei leicht verletzte, aber keine ärztliche Versorgung in Anspruch nehmen musste. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 1.000 Euro.
/sk
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell