Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall von Zweiradfahrern

Baden-Baden (ots)

Beim Zusammenstoß eines Rollerfahrers mit einem E-Bike-Lenker am Dienstagnachmittag hat sich der Fahrradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Nach derzeitigem Sachstand soll ein 65-jähriger Rollerfahrer gegen 15:50 Uhr von der Kaiserallee nach links in die Inselstraße abgebogen und hierbei mit einem 54-jährigen Fahrradfahrer zusammengeprallt sein. Die beide Beteiligten kamen durch die Kollision zu Fall, wobei sich der E-Bike-Fahrer hierbei leicht verletzte, aber keine ärztliche Versorgung in Anspruch nehmen musste. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 1.000 Euro.

/sk

