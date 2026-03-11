PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall von Zweiradfahrern

Baden-Baden (ots)

Beim Zusammenstoß eines Rollerfahrers mit einem E-Bike-Lenker am Dienstagnachmittag hat sich der Fahrradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Nach derzeitigem Sachstand soll ein 65-jähriger Rollerfahrer gegen 15:50 Uhr von der Kaiserallee nach links in die Inselstraße abgebogen und hierbei mit einem 54-jährigen Fahrradfahrer zusammengeprallt sein. Die beide Beteiligten kamen durch die Kollision zu Fall, wobei sich der E-Bike-Fahrer hierbei leicht verletzte, aber keine ärztliche Versorgung in Anspruch nehmen musste. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 1.000 Euro.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 12:10

    POL-OG: Rastatt, Plittersdorf - Wohnungsbrand

    Rastatt (ots) - Am Mittwochmorgen wurde gegen 8:15 Uhr ein Brand in einer Wohnung eines Anwesens in der Orchideenstraße gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde nach derzeitigen Feststellungen niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro beziffert. Ob ein technischer Defekt ursächlich für den Brandausbruch war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 12:07

    POL-OG: Baden-Baden, B500 - Auffahrunfall: Michaelstunnel derzeit gesperrt

    Baden-Baden (ots) - Am heutigen Mittwochvormittag ist es gegen 11:15 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen im Michaelstunnel gekommen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Tunnel ist derzeit bis zur Räumung der Unfallstelle gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Maßnahmen am Unfallort. Für die beteiligten drei ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 12:00

    POL-OG: Offenburg - Einbruch in Sportgaststätte, Hinweise erbeten

    Offenburg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag hat sich ein bislang unbekannter Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einer Sportgaststätte in der Badstraße verschafft. Hierbei wurde zwischen 19 Uhr und 10:30 Uhr eine Fensterscheibe des Gaststätteneingangs zu Bruch gebracht. Durch die eingeschlagene Glasscheibe gelangte der Einbrecher in die Räumlichkeiten der Gaststätte und durchsuchten den Thekenbereich. Dort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren