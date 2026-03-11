POL-OG: Rastatt, Plittersdorf - Wohnungsbrand
Rastatt (ots)
Am Mittwochmorgen wurde gegen 8:15 Uhr ein Brand in einer Wohnung eines Anwesens in der Orchideenstraße gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde nach derzeitigen Feststellungen niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro beziffert. Ob ein technischer Defekt ursächlich für den Brandausbruch war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.
/ph
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell