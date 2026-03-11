POL-OG: Rastatt, Plittersdorf - Wohnungsbrand

Offenburg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag hat sich ein bislang unbekannter Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einer Sportgaststätte in der Badstraße verschafft. Hierbei wurde zwischen 19 Uhr und 10:30 Uhr eine Fensterscheibe des Gaststätteneingangs zu Bruch gebracht. Durch die eingeschlagene Glasscheibe gelangte der Einbrecher in die Räumlichkeiten der Gaststätte und durchsuchten den Thekenbereich. Dort ...

