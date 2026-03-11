Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Gurtkontrollen anlässlich der landesweiten Gurtkontrollwoche

Mittelbaden (ots)

Im Rahmen der landesweiten Gurtkontrollwoche wurden im Verlauf des Dienstags zahlreiche Verkehrsteilnehmer überprüft. Hierfür waren Beamte aller neun Polizeireviere des Polizeipräsidiums Offenburg, des Verkehrsdienstes Baden-Baden und Offenburg mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz aus Bruchsal im Einsatz. Bei den Überwachungsmaßnahmen der Polizistinnen und Polizisten standen vor allem Gurtverstöße im Fokus, jedoch wurden dabei auch andere Verkehrsverstöße nicht außer Acht gelassen. Somit konnten an diesem Tag zum einen mehrere Dutzend Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht festgestellt werden, zum anderen ahndete die Einsatzkräfte auch mehr als 20 Verstöße wegen der Benutzung eines Mobiltelefons am Steuer. In Offenburg, Lahr und Haslach kam es außerdem zu einigen Missachtungen der Kindersicherungspflicht. Die Konsequenzen für die Verkehrsteilnehmer waren je nach Verstoß unterschiedlich: Während einige mit einem gebührenpflichtigen Verwarnung davonkamen, müssen andere Fahrzeugführer nun mit entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. Ein angelegter Gurt und eine möglichst ablenkungsfreie Fahrt tragen maßgeblich dazu bei, Unfälle sowie deren oftmals dramatischen Folgen zu minimieren und bestenfalls sogar ganz vorzubeugen. Die Polizei appelliert deshalb an alle Verkehrsteilnehmer: Anschnallen und Finger weg vom Smartphone während der Fahrt! Überdies haben Beamten des Polizeipostens Appenweier in den Abendstunden des Dienstags eine zweistündige Verkehrskontrolle mit Blick auf die Einhaltung des Durchfahrtverbotes im Baustellenbereich in Willstätt-Sand durchgeführt. Zahlreiche Fahrzeugführer gerieten hierbei ins Visier der Beamten und wurden beanstandet. Die Betroffenen erhalten in den nächsten Tagen Post von der Bußgeldbehörde.

/mk

