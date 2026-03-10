PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Gefährliche Körperverletzung
Zeugen gesucht

Hausach (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung soll es am Montagnachmittag am Kinzigdamm im Bereich der Gartenstraße, Einmündung Schänzlestraße gekommen sein. Nachdem sich ein 19-jähriger Heranwachsender gegen 15 Uhr mit einer weiblichen Person am Kinzigdamm traf, sollen weitere Bekannte der Frau zu diesem Treffen hinzugekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche den 19-Jährigen beleidigt und in der Folge geschlagen haben. Er wurde durch die Schläge leicht verletzt. Im Rahmen der Fahndung konnten die zwei Tatverdächtigen angetroffen werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Körperverletzung geben können und bittet diese sich unter der Telefonnummer 07832 / 97592 -0 beim Polizeirevier in Haslach zu melden.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

