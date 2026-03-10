Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrradfahrer kollidiert mit Fußgängerin, Zeugenaufruf

Lahr (ots)

Nach einer Kollision eines Fahrradfahrers mit einer Fußgängerin am Samstagnachmittag (7. März) in der Tiergartenstraße, sucht die Polizei nun den Fahrer des Zweirads. Der bisher unbekannte Fahrradfahrer soll gegen 16:45 Uhr mit einer 81-jährigen Passantin zusammengestoßen sein. Infolgedessen stürzte die Seniorin und verletzte sich hierbei leicht. Der Fahrradfahrer habe sich zunächst um die Gestürzte gekümmert, sich aber daraufhin unerlaubt vom Unfallort entfernt. Passanten, die den Vorfall beobachtet haben, riefen anschließend die Polizei. Nach Angaben der 81-Jährigen soll der männliche Fahrer des schwarzen Fahrrads dunkle Kleidung und einen schwarzen Kapuzenpulli getragen haben. Die Ermittler bitten den Fahrradfahrer und Zeugen, welche die Situation beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 beim Polizeirevier Lahr zu melden.

/mk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell