Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Niederbühl - Auffahrunfall an Ampel

Rastatt (ots)

Zu einem Auffahrunfall an einer Ampel, bei dem sich eine Person leicht verletzte, kam es am Montagmorgen in der Murgtalstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 50-jährige Nissan-Fahrerin gegen 8 Uhr einem an einer roten Ampel haltenden Fiat-Fahrer auf. Durch den Auffahrunfall wurde der Lenker des Fiat leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf circa 7.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell