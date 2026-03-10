Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Rastatt (ots)

Insgesamt acht Beamte des Polizeireviers Rastatt führten am vergangenen Montag zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr stationäre Verkehrskontrollen an zwei Örtlichkeiten im Stadtgebiet durch.

Im Rahmen der Überprüfungen erfolgten mehrere Personen- und Fahrzeugkontrollen.

Hier wurden acht Verkehrsordnungswidrigkeiten, darunter Missachtung der Nutzungspflicht des Sicherheitsgurtes und Nutzung des Mobiltelefons als Fahrzeugführer, geahndet sowie eine Strafanzeige wegen dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter der Wirkung von berauschender Mittel, in Verbindung mit dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die polizeilichen Maßnahmen dienten der Überprüfung der Einhaltung geltender Verkehrsvorschriften und die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr.

Die Polizei weist darauf hin, dass durch das Anlegen des Sicherheitsgurtes schon ab einer Geschwindigkeit von bereits 30 Stundenkilometern in vielen Fällen schwere Verletzungen vermieden werden können. Ferner gilt während der Fahrt: Finger weg vom Handy! Sie schützen dadurch nicht nur sich, sondern auch die Gesundheit anderer.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell