PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Rastatt (ots)

Insgesamt acht Beamte des Polizeireviers Rastatt führten am vergangenen Montag zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr stationäre Verkehrskontrollen an zwei Örtlichkeiten im Stadtgebiet durch.

Im Rahmen der Überprüfungen erfolgten mehrere Personen- und Fahrzeugkontrollen.

Hier wurden acht Verkehrsordnungswidrigkeiten, darunter Missachtung der Nutzungspflicht des Sicherheitsgurtes und Nutzung des Mobiltelefons als Fahrzeugführer, geahndet sowie eine Strafanzeige wegen dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter der Wirkung von berauschender Mittel, in Verbindung mit dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die polizeilichen Maßnahmen dienten der Überprüfung der Einhaltung geltender Verkehrsvorschriften und die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr.

Die Polizei weist darauf hin, dass durch das Anlegen des Sicherheitsgurtes schon ab einer Geschwindigkeit von bereits 30 Stundenkilometern in vielen Fällen schwere Verletzungen vermieden werden können. Ferner gilt während der Fahrt: Finger weg vom Handy! Sie schützen dadurch nicht nur sich, sondern auch die Gesundheit anderer.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 10:20

    POL-OG: Lahr, A5 - Betrunken auf der Autobahn unterwegs

    Lahr (ots) - Ein betrunkener Autofahrer konnte nach einem Hinweise in der Nacht von Montag auf Dienstag von Beamten der Autobahnpolizei auf der A5 gestoppt werden. Ein Anrufer meldete gegen 4 Uhr einen augenscheinlich betrunkenen Fahrzeug-Lenker auf Höhe der Ausfahrt Lahr in Fahrtrichtung Karlsruhe. Eine Streifenbesatzung des Verkehrsdienstes Offenburg konnten daraufhin einen BMW-Fahrer, welcher durch ungewöhnliche ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:09

    POL-OG: Ortenberg - Gasleitung beschädigt

    Ortenberg (ots) - Eine bei Baggerarbeiten beschädigte Gasleitung hat am heutigen Dienstagmorgen in der Kinzigtalstraße für vorübergehende Verkehrseinschränkungen gesorgt. Durch das Leck an der Gasleitung ist gegen 7:50 Uhr Gas ausgeströmt, was eine kurzfristige Sperrung durch Einsatzkräfte der Feuerwehr notwendig machte. Der Bahnverkehr war hierdurch nicht betroffen. Mitarbeiter des Energieversorgers waren schnell ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 08:22

    POL-OG: Bietigheim - Zweimal zugeschlagen / Zeugen gesucht

    Bietigheim (ots) - Gleich zweimal sollen am Freitagabend vier Jugendliche, im Alter von 15 bis 17 Jahre, im Bereich einer Tankstelle in der Badenerstraße und am Bahnhof in Bietigheim zugeschlagen haben. Gegen 20:30 Uhr sollen nach Angaben eines 22-jährigen Mannes, zwei aus einer ihm unbekannten vierköpfigen Gruppe auf ihn eingeschlagen und seine mitgeführte Umhängetasche durchsucht haben. Nachdem sie einen Geldbeutel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren