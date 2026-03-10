PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, A5 - Betrunken auf der Autobahn unterwegs

Lahr (ots)

Ein betrunkener Autofahrer konnte nach einem Hinweise in der Nacht von Montag auf Dienstag von Beamten der Autobahnpolizei auf der A5 gestoppt werden. Ein Anrufer meldete gegen 4 Uhr einen augenscheinlich betrunkenen Fahrzeug-Lenker auf Höhe der Ausfahrt Lahr in Fahrtrichtung Karlsruhe. Eine Streifenbesatzung des Verkehrsdienstes Offenburg konnten daraufhin einen BMW-Fahrer, welcher durch ungewöhnliche Geschwindigkeitsänderungen und Schlangenlinienfahren auffiel, auf einem Parkplatz am Offenburger Ei kontrollieren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von circa 1,7 Promille ans Licht. Der 38-jährige BMW-Lenker, welcher sich lediglich mit einem rumänischen Reisepass ausweisen konnte, wurde für weitere Maßnahmen und zur Erhebung einer Blutentnahme auf die Dienststelle verbracht. Einen Führerschein konnte der Autofahrer bislang nicht vorlegen. Dem Mann sieht sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegenüber.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

