POL-OG: Rheinau, Hausgereut - Wohngebäude in Brand geraten

Rheinau (ots)

Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden in der Nacht zu einem Gebäudebrand in Rheinau Hausgereut alarmiert. Kurz nach 3 Uhr teilten Nachbarn sichtbare Flammen aus dem Dach eines Hauses am Ortsrand mit. Einem couragierten Nachbarn gelang es zudem, den Bewohner des betroffenen Hauses zu wecken und unverletzt nach draußen zu begleiten. Das Gebäude stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen, das Gebäude ist dennoch nicht mehr bewohnbar. Die Hintergründe zur Brandursache sind noch nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen hierzu werden vom Polizeirevier Kehl geführt. Der entstandene Sachschaden wird auf 350.000 Euro geschätzt.

/ BME

