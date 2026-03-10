PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Gasleitung beschädigt

Ortenberg (ots)

Eine bei Baggerarbeiten beschädigte Gasleitung hat am heutigen Dienstagmorgen in der Kinzigtalstraße für vorübergehende Verkehrseinschränkungen gesorgt. Durch das Leck an der Gasleitung ist gegen 7:50 Uhr Gas ausgeströmt, was eine kurzfristige Sperrung durch Einsatzkräfte der Feuerwehr notwendig machte. Der Bahnverkehr war hierdurch nicht betroffen. Mitarbeiter des Energieversorgers waren schnell zur Stelle und kümmerten sich um die Behebung des Gasaustritts, sodass 50 Minuten später bereits Entwarnung gegeben werden konnte. Verletzt wurde nach derzeitigen Feststellungen niemand.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

