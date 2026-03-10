PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Zweimal zugeschlagen
Zeugen gesucht

Bietigheim (ots)

Gleich zweimal sollen am Freitagabend vier Jugendliche, im Alter von 15 bis 17 Jahre, im Bereich einer Tankstelle in der Badenerstraße und am Bahnhof in Bietigheim zugeschlagen haben. Gegen 20:30 Uhr sollen nach Angaben eines 22-jährigen Mannes, zwei aus einer ihm unbekannten vierköpfigen Gruppe auf ihn eingeschlagen und seine mitgeführte Umhängetasche durchsucht haben. Nachdem sie einen Geldbeutel aus der Tasche entwendeten, soll der Mann unter Gewaltandrohung aufgefordert worden sein mit ihnen in den Tankstellenverkaufsraum zu gehen, um dort Waren zu kaufen und Bargeld abzuheben. Da sich aber ein aufmerksamer Angestellter der Tankstelle weigerte den Aufforderungen der Jugendlichen nachzukommen, flüchteten diese zu Fuß in Richtung Bahnhof.

Wenig später soll die gleiche Vierergruppe am Bahnhof auf einen ihnen unbekannten 46-Jahre alten Mann eingeschlagen haben. Auch ihn sollen sie im Anschluss durchsucht und Bargeld im zweitstelligen Bereich entwendet haben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten, auf Grund der guten Personenbeschreibung, drei der vier Tatverdächtigen in Tatortnähe festgestellt, kontrolliert und im Anschluss vorläufig festgenommen werden. Der vierte Tatverdächtige konnte kurze Zeit später ermittelt werden. Die beiden Männer wurden durch die Schläge leicht verletzt und vor Ort von einem Rettungswagen ärztlich versorgt. Die polizeilichen Ermittlungen, unter anderem wegen räuberischem Diebstahl und Erpressung, werden von Beamten der Kriminalpolizei in Rastatt geführt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder den beiden Vorfällen geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 2820 bei der Kriminalpolizei zu melden.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

