Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall L701 mit Landeplatzsicherung für Rettungshubschrauber

Bild-Infos

Download

Breckerfeld (ots)

Datum: 05.03.2026/ Uhrzeit: 17:01 Uhr/ Dauer: ca. 1,5 Stunden/ Einsatzstelle: L701 Höhe Schemm/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungsdienst (RD)/ Rettungshubschrauber (RTH)/ Polizei/ Bericht (hb): Zu einem schweren Verkehrsunfall wurde die Feuerwehr Breckerfeld am Donnerstagnachmittag auf die L701 alarmiert. Im Bereich Schemm war eine 27-jährige Motorradfahrerin verunglückt. Die Einsatzkräfte sicherten die Landung des Rettungshubschraubers "Christoph 9", unterstützten die medizinische Versorgung vor Ort und stellten den Brandschutz an der Unfallstelle sicher. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen wurde die Landstraße in Zusammenarbeit mit der Polizei voll gesperrt. Die Patientin wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen. Nach rund 90 Minuten konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden. Hinweis für Redaktionen: Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Quellenangabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" honorarfrei für die Berichterstattung verwendet werden. Eine darüberhinausgehende Nutzung bedarf der schriftlichen Zustimmung.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell