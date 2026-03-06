PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall L701 mit Landeplatzsicherung für Rettungshubschrauber

Breckerfeld (ots)

Datum:		05.03.2026/
Uhrzeit:	17:01 Uhr/
Dauer:		ca. 1,5 Stunden/
Einsatzstelle:	L701 Höhe Schemm/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld/ Rettungsdienst (RD)/ 
Rettungshubschrauber (RTH)/ Polizei/


Bericht (hb): Zu einem schweren Verkehrsunfall wurde die Feuerwehr 
Breckerfeld am Donnerstagnachmittag auf die L701 alarmiert. Im 
Bereich Schemm war eine 27-jährige Motorradfahrerin verunglückt.
Die Einsatzkräfte sicherten die Landung des Rettungshubschraubers 
"Christoph 9", unterstützten die medizinische Versorgung vor Ort und 
stellten den Brandschutz an der Unfallstelle sicher.
Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen wurde die Landstraße in 
Zusammenarbeit mit der Polizei voll gesperrt.
Die Patientin wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen. 
Nach rund 90 Minuten konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden.

Hinweis für Redaktionen: Das beigefügte Bildmaterial darf unter der 
Quellenangabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" honorarfrei für die 
Berichterstattung verwendet werden. Eine darüberhinausgehende Nutzung
bedarf der schriftlichen Zustimmung.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Hendrik Binder
Telefon: 0151 223 588 38
E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

