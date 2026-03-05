PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall L699 mit Landeplatzsicherung für Rettungshubschrauber

Breckerfeld (ots)

Datum:		04.03.2026/
Uhrzeit:	18:10 Uhr/
Dauer:		ca. 1 Stunde/
Einsatzstelle:	L699 Ennepetalsperre/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld/ Rettungsdienst (RD)/ 
Rettungshubschrauber (RTH)/ Polizei/


Bericht (rw/hb): Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Breckerfeld zur
Absicherung einer Hubschrauberlandung alarmiert. Im Bereich der 
Ennepetalsperre kam es zu einem Motorradunfall, bei dem sich ein 
23-jähriger nach einem Alleinunfall schwer verletzte.
Die Feuerwehr sicherte die Landung des Rettungshubschraubers 
Christoph 8 ab, unterstützte den Rettungsdienst vor Ort und 
kontrollierte den Bereich um das verunfallte Motorrad auf auslaufende
Betriebsmittel.
Der Patient wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus 
transportiert. Nach etwa 1 Stunde wurde der Einsatz beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Hendrik Binder
Telefon: 0151 223 588 38
E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

