Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall L699 mit Landeplatzsicherung für Rettungshubschrauber

Breckerfeld (ots)

Datum: 04.03.2026/ Uhrzeit: 18:10 Uhr/ Dauer: ca. 1 Stunde/ Einsatzstelle: L699 Ennepetalsperre/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungsdienst (RD)/ Rettungshubschrauber (RTH)/ Polizei/ Bericht (rw/hb): Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Breckerfeld zur Absicherung einer Hubschrauberlandung alarmiert. Im Bereich der Ennepetalsperre kam es zu einem Motorradunfall, bei dem sich ein 23-jähriger nach einem Alleinunfall schwer verletzte. Die Feuerwehr sicherte die Landung des Rettungshubschraubers Christoph 8 ab, unterstützte den Rettungsdienst vor Ort und kontrollierte den Bereich um das verunfallte Motorrad auf auslaufende Betriebsmittel. Der Patient wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Nach etwa 1 Stunde wurde der Einsatz beendet.

