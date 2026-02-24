Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Feuerwehr Breckerfeld bei zwei Einsätzen gefordert

Breckerfeld (ots)

Datum: 23.02.2026/ Uhrzeit: 07:09 Uhr/ 10:45 Uhr/ Dauer: ca. 1 Stunde / ca. 30 Minuten/ Einsatzstelle: Steinbachstraße/ Schützenstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Polizei/ RTW/ Bericht (lb): Am Montagmorgen war die Feuerwehr Breckerfeld gleich zweimal gefordert. Zunächst wurde, um 07:09 Uhr, ein umgestürzter Baum in der Steinbachstraße gemeldet. Eine massive Eiche blockierte die Fahrbahn. Der Baum wurde mithilfe einer Motorkettensäge zerkleinert und mit Unterstützung des städtischen Bauhofs von der Fahrbahn entfernt. Nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Um 10:45 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung für die Feuerwehr Breckerfeld. In einem Betrieb in der Schützenstraße hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Der betroffene Bereich wurde von einem Trupp unter Atemschutz erkundet. Es konnte jedoch kein Brandereignis festgestellt werden. Somit konnte auch dieser Einsatz nach etwa einer halben Stunde beendet werden.

