Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Feuerwehr Breckerfeld bei zwei Einsätzen gefordert

Breckerfeld (ots)

Datum:		23.02.2026/
Uhrzeit:	07:09 Uhr/ 10:45 Uhr/
Dauer:		ca. 1 Stunde / ca. 30 Minuten/
Einsatzstelle:	Steinbachstraße/  Schützenstraße/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Delle/ Löschgruppe 
Zurstraße/ Polizei/ RTW/

Bericht (lb): Am Montagmorgen war die Feuerwehr Breckerfeld gleich 
zweimal gefordert. Zunächst wurde, um 07:09 Uhr, ein umgestürzter 
Baum in der Steinbachstraße gemeldet. Eine massive Eiche blockierte 
die Fahrbahn. Der Baum wurde mithilfe einer Motorkettensäge 
zerkleinert und mit Unterstützung des städtischen Bauhofs von der 
Fahrbahn entfernt. Nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz beendet 
werden.
Um 10:45 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung für die Feuerwehr 
Breckerfeld. In einem Betrieb in der Schützenstraße hatte die 
Brandmeldeanlage ausgelöst. Der betroffene Bereich wurde von einem 
Trupp unter Atemschutz erkundet. Es konnte jedoch kein Brandereignis 
festgestellt werden. Somit konnte auch dieser Einsatz nach etwa einer
halben Stunde beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Lisa Burmeister
Telefon: 0151-63498982
E-Mail: lisa.burmeister@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

