Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall Brantener Straße

Breckerfeld (ots)

Datum: 07.02.2026/ Uhrzeit: 08:26 Uhr/ Dauer: ca. 30 Minuten/ Einsatzstelle: Brantener Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungsdienst (RD)/ Polizei/ Bericht (hb): Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem Verkehrsunfall auf der Brantener Straße alarmiert. Ein 64 Jahre alter Mann war aufgrund eines medizinischen Notfalls in Fahrtrichtung Breckerfeld mit seinem PKW Mercedes von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Mauer und einem Kleinbus kollidiert. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung des Patienten, der in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld streuten auslaufende Betriebsmittel ab und stellten den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher. Der Einsatz für die Feuerwehreinheit aus Breckerfeld endete nach etwa 30 Minuten mit der Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell