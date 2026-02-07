PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall Brantener Straße

FW-EN: Verkehrsunfall Brantener Straße
Breckerfeld (ots)

Datum:		07.02.2026/
Uhrzeit:	08:26 Uhr/
Dauer:		ca. 30 Minuten/
Einsatzstelle:	Brantener Straße/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe 
Zurstraße/ Rettungsdienst (RD)/ Polizei/


Bericht (hb): Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu 
einem Verkehrsunfall auf der Brantener Straße alarmiert.
Ein 64 Jahre alter Mann war aufgrund eines medizinischen Notfalls in 
Fahrtrichtung Breckerfeld mit seinem PKW Mercedes von der Fahrbahn 
abgekommen und mit einer Mauer und einem Kleinbus kollidiert.
Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung des Patienten, der in ein 
Krankenhaus gebracht wurde.
Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld streuten auslaufende 
Betriebsmittel ab und stellten den Brandschutz an der Einsatzstelle 
sicher.

Der Einsatz für die Feuerwehreinheit aus Breckerfeld endete nach etwa
30 Minuten mit der Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei.

*** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf 
unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die 
Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede 
weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer 
schriftlichen Genehmigung. ***

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Hendrik Binder
Telefon: 0151 223 588 38
E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

