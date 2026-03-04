Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Alarmierung Brandmeldeanlage

Breckerfeld (ots)

Datum: 04.03.2026/ Uhrzeit: 15:03 Uhr/ Dauer: ca. 45 Minuten/ Einsatzstelle: von-Bodelschwingh-Straße, Breckerfeld/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (cs): Zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld am Mittwochnachmittag alarmiert. Vor Ort fanden Bauarbeiten statt, die die Brandmeldeanlage ausgelöst hatten. Die Anlage wurde zurückgesetzt und an den Eigentümer übergeben. Die ehrenamtlichen Kräfte rückten nach ca. 45 Minuten wieder einsatzbereit ein.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell