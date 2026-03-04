PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Alarmierung Brandmeldeanlage

Breckerfeld (ots)

Datum:		04.03.2026/
Uhrzeit:	15:03 Uhr/
Dauer:		ca. 45 Minuten/
Einsatzstelle:	von-Bodelschwingh-Straße, Breckerfeld/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Delle/ Löschgruppe 
Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ 

Bericht (cs): Zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage wurde die 
Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld am Mittwochnachmittag 
alarmiert. Vor Ort fanden Bauarbeiten statt, die die Brandmeldeanlage
ausgelöst hatten. Die Anlage wurde zurückgesetzt und an den 
Eigentümer übergeben. Die ehrenamtlichen Kräfte rückten nach ca. 45 
Minuten wieder einsatzbereit ein.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressesprecherin
Claudia Schilling
Telefon: 0170 8542075
E-Mail: claudia.schilling@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

