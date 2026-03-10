Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim, B3 - Hoher Schaden nach Auffahrunfall

Kippenheim (ots)

Ein Auffahrunfall hat am heutigen Dienstagmorgen für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz sowie rund 23.000 Euro Sachschaden geführt. Eine 20 Jahre alte Hyundai-Fahrerin ist hierbei gegen 8:45 Uhr auf der B3 im Bereich des Sulzer Kreuzes in das Heck eines weiteren Hyundai einer 24-Jährigen gekracht. Während die beiden Fahrerinnen ohne Blessuren davon kamen, mussten ihre beiden stark beschädigten Autos an den Abschlepphaken. Einsatzkräfte der Feuerwehr Kippenheim kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Fahrbahn.

