PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach, Obersasbach - Schockanruf durch falsche Polizeibeamte, Warnhinweise der Polizei

Sasbach, Obersasbach (ots)

Nach einem sogenannten "Schockanruf" eines falschen Polizeibeamten hat eine Seniorin aus Obersasbach am Montagnachmittag Wertsachen im fünfstelligen Bereich an einen vermeintlichen Kriminalbeamten übergeben. Die Betrüger überrumpelten die Seniorin am Telefon mit der gängigen Masche, dass sie wohl ins Visier von Verbrechern geraten und nun ihre Wertsachen in Gefahr seien. Einige Stunden später nahm ein vermeintlicher "Herr Ludwig vom Landeskriminalamt" die Wertsachen der älteren Frau an ihrer Anschrift entgegen. Nachdem der Mann ihr Haus verlassen hatte, wählte die Seniorin den Polizeinotruf.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin:

   - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände
     bitten.
   - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.
   - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel 
     Polizisten, den Dienstausweis.
   - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der 
     die angebliche Amtsperson kommt. Benutzen Sie NICHT die 
     Rückruffunktion, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter 
     landen könnten.
   - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen 
     Verhältnissen preis.
   - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie 
     einfach auf.
   - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie 
     vertrauen.

Bei Anrufen den Hörer sofort auflegen, wenn Sie:

   - Das Telefonat und die Angelegenheit geheim halten sollen
   - Schnelle Entscheidungen treffen sollen
   - Kontakt mit Fremden aufnehmen sollen
   - Persönliche Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenstände 
     herausgeben sollen.
   - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und 
     sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 12:17

    POL-OG: Lahr - Fahrradfahrer kollidiert mit Fußgängerin, Zeugenaufruf

    Lahr (ots) - Nach einer Kollision eines Fahrradfahrers mit einer Fußgängerin am Samstagnachmittag (7. März) in der Tiergartenstraße, sucht die Polizei nun den Fahrer des Zweirads. Der bisher unbekannte Fahrradfahrer soll gegen 16:45 Uhr mit einer 81-jährigen Passantin zusammengestoßen sein. Infolgedessen stürzte die Seniorin und verletzte sich hierbei leicht. ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:51

    POL-OG: Rastatt, Niederbühl - Auffahrunfall an Ampel

    Rastatt (ots) - Zu einem Auffahrunfall an einer Ampel, bei dem sich eine Person leicht verletzte, kam es am Montagmorgen in der Murgtalstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 50-jährige Nissan-Fahrerin gegen 8 Uhr einem an einer roten Ampel haltenden Fiat-Fahrer auf. Durch den Auffahrunfall wurde der Lenker des Fiat leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:31

    POL-OG: Rastatt - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

    Rastatt (ots) - Insgesamt acht Beamte des Polizeireviers Rastatt führten am vergangenen Montag zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr stationäre Verkehrskontrollen an zwei Örtlichkeiten im Stadtgebiet durch. Im Rahmen der Überprüfungen erfolgten mehrere Personen- und Fahrzeugkontrollen. Hier wurden acht Verkehrsordnungswidrigkeiten, darunter Missachtung der Nutzungspflicht des Sicherheitsgurtes und Nutzung des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren