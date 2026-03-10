Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach, Obersasbach - Schockanruf durch falsche Polizeibeamte, Warnhinweise der Polizei

Sasbach, Obersasbach (ots)

Nach einem sogenannten "Schockanruf" eines falschen Polizeibeamten hat eine Seniorin aus Obersasbach am Montagnachmittag Wertsachen im fünfstelligen Bereich an einen vermeintlichen Kriminalbeamten übergeben. Die Betrüger überrumpelten die Seniorin am Telefon mit der gängigen Masche, dass sie wohl ins Visier von Verbrechern geraten und nun ihre Wertsachen in Gefahr seien. Einige Stunden später nahm ein vermeintlicher "Herr Ludwig vom Landeskriminalamt" die Wertsachen der älteren Frau an ihrer Anschrift entgegen. Nachdem der Mann ihr Haus verlassen hatte, wählte die Seniorin den Polizeinotruf.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Benutzen Sie NICHT die Rückruffunktion, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter landen könnten.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Bei Anrufen den Hörer sofort auflegen, wenn Sie:

- Das Telefonat und die Angelegenheit geheim halten sollen - Schnelle Entscheidungen treffen sollen - Kontakt mit Fremden aufnehmen sollen - Persönliche Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenstände herausgeben sollen.

- Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

/mk

