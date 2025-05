Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht auf dem Mitfahrerparkplatz Reinsfeld - Zeugen gesucht

Reinsfeld (ots)

Am Montag, den 19.05.2025, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Mitfahrerparkplatz an der B407 bei Reinsfeld. Der Geschädigte parkte zwischen 06:15 Uhr und 06:20 Uhr sein Leichtkraftrad im vorderen Drittel des Mitfahrerparkplatzes ab. Hierzu lenkte er den Lenker nach rechts ein und sperrte das Lenkradschloss ab. Als er gegen 17:30 Uhr an sein Leichtkraftrad zurückkehrte, lag dieses auf der rechten Fahrzeugseite und der Bremshebel war abgebrochen. Auf Grund der Spurenlage ergibt sich folgender, vermuteter Unfallhergang: Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer wollte aus der Parklücke in Seitenaufstellung ausparken und stieß dabei gegen den Hinterreifen des vor ihm ordnungsgemäß abgestellten Leichtkraftrades, so dass dieses zur Seite fiel.

Im Anschluss verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne seine Beteiligung anzuzeigen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell