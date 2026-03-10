Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Schuttern - Ein Leichtverletzter nach Brand in Einfamilienhaus

Friesenheim (ots)

Der Brand am heutigen Dienstagmittag in einem Einfamilienhaus in der Offostraße dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen auf einen technischen Defekt an einer Deckenlampe zurückzuführen sein. Ein Mann zog sich infolge des kurz nach 12 Uhr ausgebrochenen Brandes leichte Verletzungen zu und wurde von Kräften des Rettungsdienstes mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr Friesenheim haben den Brand gelöscht und beendeten gegen 13:30 Uhr ihre Löscharbeiten. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Lahr auf etwa 50.000 Euro beziffert.

