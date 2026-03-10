PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Schuttern - Ein Leichtverletzter nach Brand in Einfamilienhaus

Friesenheim (ots)

Der Brand am heutigen Dienstagmittag in einem Einfamilienhaus in der Offostraße dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen auf einen technischen Defekt an einer Deckenlampe zurückzuführen sein. Ein Mann zog sich infolge des kurz nach 12 Uhr ausgebrochenen Brandes leichte Verletzungen zu und wurde von Kräften des Rettungsdienstes mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr Friesenheim haben den Brand gelöscht und beendeten gegen 13:30 Uhr ihre Löscharbeiten. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Lahr auf etwa 50.000 Euro beziffert.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 15:36

    POL-OG: Hausach - Gefährliche Körperverletzung / Zeugen gesucht

    Hausach (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung soll es am Montagnachmittag am Kinzigdamm im Bereich der Gartenstraße, Einmündung Schänzlestraße gekommen sein. Nachdem sich ein 19-jähriger Heranwachsender gegen 15 Uhr mit einer weiblichen Person am Kinzigdamm traf, sollen weitere Bekannte der Frau zu diesem Treffen hinzugekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche den ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 14:53

    POL-OG: Kippenheim, B3 - Hoher Schaden nach Auffahrunfall

    Kippenheim (ots) - Ein Auffahrunfall hat am heutigen Dienstagmorgen für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz sowie rund 23.000 Euro Sachschaden geführt. Eine 20 Jahre alte Hyundai-Fahrerin ist hierbei gegen 8:45 Uhr auf der B3 im Bereich des Sulzer Kreuzes in das Heck eines weiteren Hyundai einer 24-Jährigen gekracht. Während die beiden Fahrerinnen ohne Blessuren davon kamen, mussten ihre beiden stark beschädigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren