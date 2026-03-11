Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B500 - Auffahrunfall: Michaelstunnel derzeit gesperrt

Baden-Baden (ots)

Am heutigen Mittwochvormittag ist es gegen 11:15 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen im Michaelstunnel gekommen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Tunnel ist derzeit bis zur Räumung der Unfallstelle gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Maßnahmen am Unfallort. Für die beteiligten drei Autos wurden Abschleppunternehmen angefordert. Es kommt derzeit zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell