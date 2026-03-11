PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch in Sportgaststätte, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat sich ein bislang unbekannter Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einer Sportgaststätte in der Badstraße verschafft. Hierbei wurde zwischen 19 Uhr und 10:30 Uhr eine Fensterscheibe des Gaststätteneingangs zu Bruch gebracht. Durch die eingeschlagene Glasscheibe gelangte der Einbrecher in die Räumlichkeiten der Gaststätte und durchsuchten den Thekenbereich. Dort wurde er fündig und verschwand mit Bargeld im Gepäck über alle Berge. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Den Sachschaden beziffern die Beamten des Polizeireviers Offenburg auf mehr als 2.000 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 von den Beamten des Polizeireviers Offenburg entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

