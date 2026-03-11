PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugenaufruf nach Raub

POL-OG: Rastatt - Zeugenaufruf nach Raub
Rastatt (ots)

Ein noch unbekannter Mann soll am heutigen Mittwochmorgen in der Bahnhofsunterführung auf Seite der Reithalle einen Jugendlichen mit einem Messer zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Nach Angaben des 17-Jährigen soll der dunkel bekleidete und mit einem Schal Vermummte zwischen 9.10 Uhr und 9.20 Uhr vor den Jungen getreten sein und in leisem Tonfall Geld gefordert haben, indem er ein Messer in dessen Richtung streckte. Nachdem der Jugendliche dem Unbekannten einen niedrigen zweistelligen Betrag aus seinem Geldbeutel überreicht haben soll, sei der Mann zu Fuß in Richtung Reithalle geflüchtet.

Der Täter wird als 18 bis 35 Jahre alt und schlank beschrieben. Darüber hinaus soll er etwa 180 bis 185 Zentimeter groß gewesen sein und ein beidseitig geschliffenes Messer mit sich geführt haben.

Der Vorfall wurde der Polizei erst mit zeitlichem Verzug gemeldet. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen und sind auf der dringenden Suche nach Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

Hinweis: Auf dem Bild ist ein Oberteil der Marke Nike abgebildet. Der Täter soll mit einem ähnlichen Oberteil bekleidet gewesen sein.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

