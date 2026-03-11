Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Wintersdorf - Ermittlungen nach Brand eingeleitet

Rastatt, Wintersdorf (ots)

Nach einem Brand in der Dorfstraße in den frühen Mittwochmorgenstunden, haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen eingeleitet. Gegen 4 Uhr waren Einsatz- und Rettungskräfte alarmiert worden, weil es in einer dortigen Gemeinschaftsunterkunft zu einem Feuer kam. Nachdem die Feuerwehr bereits 15 Minuten nach dem Notruf das Feuer gelöscht hatte, stellte sich heraus, dass in einem Flur nahe des Eingangs ein Kinderwagen gebrannt hatte. Wie dieser in Brand geriet ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Nach Belüftung durch Einsatzkräfte der Feuerwehr, konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht abschließend geschätzt werden. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch das Kriminalkommissariat Rastatt geführt. Zeugen, die am frühen Morgen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich mit ihren Hinweisen an die Beamten der Kripo: 0781 21-2820.

/rs

