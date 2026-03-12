PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Gestohlener Bagger wiedergefunden

Achern (ots)

Vergangenes Wochenende wurde in Achern ein Bagger von einer Baustelle entwendet, wodurch die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen haben. Am Dienstagabend alarmierten aufmerksame Passanten die Polizei, da ein Bagger in einem Waldstück in Ottersweier stehen soll. Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten feststellen, dass es sich hierbei um den als gestohlen gemeldeten Bagger handelte und kontaktierten den Eigentümer, welcher diesen letztlich abtransportieren und unbeschädigt zurückerhalten konnte.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

