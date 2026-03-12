POL-OG: Achern - Gestohlener Bagger wiedergefunden
Achern (ots)
Vergangenes Wochenende wurde in Achern ein Bagger von einer Baustelle entwendet, wodurch die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen haben. Am Dienstagabend alarmierten aufmerksame Passanten die Polizei, da ein Bagger in einem Waldstück in Ottersweier stehen soll. Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten feststellen, dass es sich hierbei um den als gestohlen gemeldeten Bagger handelte und kontaktierten den Eigentümer, welcher diesen letztlich abtransportieren und unbeschädigt zurückerhalten konnte.
/sk
