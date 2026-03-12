POL-OG: Achern - Gestohlener Bagger wiedergefunden

Kehl (ots) - Der psychische Ausnahmezustand einer polizeibekannten 54-jährigen Frau führte sie am Mittwochmittag gegen 12:30 Uhr auf direktem Weg in die polizeiliche Gewahrsamseinrichtung. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten sich per Notruf und teilten mit, dass die offenbar alkoholisierte und wohnsitzlose Frau in der Hauptstraße randalieren, Fahrzeuge anhalten und auf deren Motorhaube schlagen würde. Darüber hinaus soll sie an mindestens einem Fahrzeug die ...

mehr