Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Einbruch in Lebensmittelmarkt

Meißenheim (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zugang zu einem Lebensmittelmarkt in der Hauptstraße. Gegen 2:30 Uhr gelangten die mutmaßlichen Einbrecher unter anderem durch Einschlagen eines Fensters in die Räumlichkeiten des Gebäudes. Wie derzeit vermutet wird, löste die Alarmanlage aus, als die mutmaßlichen Täter versuchten diese gewaltsam zu deaktivieren. Infolgedessen flüchteten sie in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Es entstand aber ein erheblicher Sachschaden, der derzeit noch nicht genau beziffert werden kann.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

