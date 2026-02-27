Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuber mit Schusswaffe erbeutet Bargeld - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem schweren Raub in Scholven am Donnerstag, 26. Februar 2026, und sucht in diesem Zusammenhang den unbekannten Täter sowie Zeugen. Mit einer Schusswaffe in der Hand betrat der Unbekannte gegen 15.40 Uhr einen Friseursalon am Scheideweg. Hier forderte er die Inhaberin dazu auf, die Kasse zu öffnen. Weil ihm dies vermutlich nicht schnell genug ging, öffnete der Täter die Kasse selbstständig und entnahm darin befindliches Bargeld. Anschließend flüchtete er mitsamt der Beute zu Fuß über die Dorstener Straße in die Tunnelstraße und weiter in Richtung Gladbeck.

Der Gesuchte ist etwa 18 bis 20 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß mit einer schlanken Figur und schmalem Gesicht. Er hatte kurze, schwarze Haare, trug zur Tatzeit schwarze Kleidung und sprach Deutsch mit Akzent. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, melden sich bitte telefonisch bei der Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365 8120 oder unter 0209 365 8240.

