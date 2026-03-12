PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Motorradfahrer attackiert, Polizei bittet um Hinweise

Lahr (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Lahr sind nach einem Vorfall am heutigen Donnerstagmittag in der Friedrichstraße auf der Suche nach Zeugen. Insbesondere erhoffen sich die Ermittler Erkenntnisse zu einem bislang unbekannten Mann, der als schlank, circa 180 Zentimeter groß, schwarze etwas längere Haare, Dreitagebart und einem mutmaßlichen arabischen Erscheinungsbild beschrieben wird. Der nun Gesuchte soll laut den Schilderungen eines 30 Jahre alten Motorradfahrers gegen 12:30 Uhr im Bereich eines stationären Geschwindigkeitsmessgeräts von hinten an den Zweiradlenker herangetreten sein und ihn an dessen getragener Jacke nach hinten gezogen haben. In der Folge habe der Unbekannte versucht, den Schlüssel des Motorrads abzuziehen und habe währenddessen verbale Drohungen gegen den 30-Jährigen ausgesprochen. Nachdem der Motorradfahrer von seiner Yamaha abgestiegen sei, wäre er weiter von dem Angreifer attackiert worden, bis er um Hilfe geschrieben habe und hierauf zwei Passanten eingegriffen hätten. Zusammen mit einer anderen männlichen Person habe sich der Fremde in Richtung Brestenbergstraße entfernt. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen und bitten mögliche Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer: 07821 277-0 zu melden.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

