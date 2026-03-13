PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Verkehrsunfall beim Ausparken verursacht

Kuppenheim (ots)

Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Kuppenheim ereignete sich am Donnerstagmittag ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen schwer verletzt wurden. Gegen 15 Uhr soll ein 32-jähriger Fahrer rückwärts aus einer Parklücke gefahren sein, als er offenbar zwei Frauen übersehen hat, die zu dieser Zeit den Kofferraum ihres Autos beluden. Beim Ausparken soll der Ford-Fahrer die beiden Frauen erfasst haben, wobei eine 70-jährige Frau gestürzt und eine 52-jährige Frau kurzzeitig zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt worden sein soll. Sowohl die 70-Jährige als auch die 52-Jährige zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

