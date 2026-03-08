PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: In Bar eingebrochen - Täter festgenommen

Limburgerhof (ots)

In der Nacht von Samstag, 07.03.2026, auf Sonntag, 08.03.2026, wurde der Polizeiinspektion Schifferstadt ein Einbruch in eine Bar am Burgunder Platz gemeldet. Der Täter wurde sogar in der Bar gesehen. Die hinzukommenden Beamten und Beamtinnen umstellten das Haus und konnten eine eingeschlagene Scheibe feststellen. Gemeinsam mit einem Diensthund wurde das Objekt betreten. Der Täter konnte gefunden und widerstandslos festgenommen werden. In seinen Jacken- und Hosentaschen befand sich eine größere Menge an Münzgeld. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wurde der Täter für weitere Maßnahme auf die Dienststelle verbracht. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchsdiebstahls.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen

