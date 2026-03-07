Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Personenschaden B9

Speyer (ots)

Am Freitag, den 06.03.2026 gegen 09:20 Uhr befuhr ein 57-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Kraftrad den linken Fahrstreifen der B9 aus Ludwigshafen kommend, in Fahrtrichtung Karlsruhe. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem roten Pkw den rechten Fahrstreifen der B9 in gleiche Richtung, unmittelbar neben dem Kraftrad. Kurz vor der Abfahrt Speyer West, wechselte der rote Pkw vom rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah hierbei den Kraftradfahrer. Um eine Kollision zu vermeiden musste der 57-jährige Kraftradfahrer stark bremsen, wodurch sich das Heck des Krads hob. Anschließend stürzte der 57-jährige Mann. Der Fahrer des roten Pkw verließ die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der 57-jährige Kraftradfahrer erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und wurde anschließend in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt. Zum roten Pkw sind weder Kennzeichen, noch eine Personenbeschreibung bekannt.

Zeugen, die Angaben zum Fahrer oder zum Pkw machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

