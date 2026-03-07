PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Personenschaden B9

Speyer (ots)

Am Freitag, den 06.03.2026 gegen 09:20 Uhr befuhr ein 57-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Kraftrad den linken Fahrstreifen der B9 aus Ludwigshafen kommend, in Fahrtrichtung Karlsruhe. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem roten Pkw den rechten Fahrstreifen der B9 in gleiche Richtung, unmittelbar neben dem Kraftrad. Kurz vor der Abfahrt Speyer West, wechselte der rote Pkw vom rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah hierbei den Kraftradfahrer. Um eine Kollision zu vermeiden musste der 57-jährige Kraftradfahrer stark bremsen, wodurch sich das Heck des Krads hob. Anschließend stürzte der 57-jährige Mann. Der Fahrer des roten Pkw verließ die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der 57-jährige Kraftradfahrer erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und wurde anschließend in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt. Zum roten Pkw sind weder Kennzeichen, noch eine Personenbeschreibung bekannt.

Zeugen, die Angaben zum Fahrer oder zum Pkw machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 07.03.2026 – 07:40

    POL-PDLU: Großniedesheim - Einbruchsdiebstahl mit Zielrichtung Werkzeug

    Frankenthal (Pfalz) (ots) - Am Morgen des 06. März 2026, wird der Polizeiinspektion Frankenthal ein Einbruch in die Eckbach-Sporthalle in Großniedesheim gemeldet. An der Sporthalle werden derzeit Umbaumaßnahmen durchgeführt. Ein Mitarbeiter der Baufirma hatte die Halle am späten Abend des Vortages ordnungsgemäß verschlossen. Bei der Rückkehr am heutigen Morgen ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 13:10

    POL-PDLU: Verkehrskontrollen

    Schifferstadt (ots) - Am Donnerstagmittag, des 05.03.2026, wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt eine Kontrollstelle in der Hauptstraße eingerichtet. Hierbei fiel ein 26-jähriger PKW-Fahrer auf, welcher keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten in der Motorik des Fahrers fest. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren