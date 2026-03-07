Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Großniedesheim - Einbruchsdiebstahl mit Zielrichtung Werkzeug

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Morgen des 06. März 2026, wird der Polizeiinspektion Frankenthal ein Einbruch in die Eckbach-Sporthalle in Großniedesheim gemeldet. An der Sporthalle werden derzeit Umbaumaßnahmen durchgeführt. Ein Mitarbeiter der Baufirma hatte die Halle am späten Abend des Vortages ordnungsgemäß verschlossen. Bei der Rückkehr am heutigen Morgen fiel im Rahmen der ersten Begehung auf, dass diverse Türen und Schränke von einer unbekannten Täterschaft aufgebrochen wurden. Bei der Tatbeute handelt es sich um eine Vielzahl hochwertiger Werkzeuge der eingesetzten Baufirmen. Die Schadenssumme dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

