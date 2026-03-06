Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - Motorradfahrerin verletzt

Neuhofen (ots)

Am Donnerstag, dem 05.03.2026, kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 16-jährigen Motorradfahrerin und einer 28-jährigen Autofahrerin. Die Motorradfahrerin befuhr die Carl-Reiß-Straße. An der Kreuzung zum Eichelgarten übersah sie das von rechts kommende Auto und kollidierte mit diesem. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

