Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährliche Körperverletzung mit Messer am Postplatz in Speyer 06.03.2026, 19:20 Uhr

Speyer (ots)

Am Freitagabend eskalierte ein Streitgespräch zwischen zwei Personen am Postplatz in Speyer. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung stach ein 18-Jähriger aus Dudenhofen mit einem Messer in Richtung seines 18-jährigen Kontrahenten aus Waldsee. Dieser wurde dadurch im Bereich des Bauches verletzt. Er musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Täter der Körperverletzung flüchtete unmittelbar nach der Tat vom Tatort. Er wurde im Rahmen der polizeilichen Fahndung unweit des Tatortes festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

