Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstagmittag, des 05.03.2026, wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt eine Kontrollstelle in der Hauptstraße eingerichtet. Hierbei fiel ein 26-jähriger PKW-Fahrer auf, welcher keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten in der Motorik des Fahrers fest. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Außerdem konnte eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin einer Kontrolle unterzogen werden, welche während der Fahrt auf ihrem Handy tippte. Im Rahmen der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der Versicherungsschutz zum 28.02.2026 erloschen war. Ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet, der E-Scooter wurde präventiv sichergestellt. Insgesamt wurden eine Strafanzeige und sechs Ordnungswidrigkeiten aufgenommen sowie zwei Mängel an Fahrzeugen festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

