Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsversuch in Reihenhaus

Mutterstadt (ots)

Am Mittwoch, dem 04.03.2026, stellte der Eigentümer eines Reihenhauses in der Von-Ketteler-Straße Hebelmarken an der Eingangstür sowie an einem Fenster fest. Unbekannte Täter müssen im Zeitraum vom 27.02.2026, 11:00 Uhr, bis zum 04.03.2026, 12:00 Uhr, versucht haben, in das Wohngebäude einzubrechen. Wer im genannten Zeitraum in der Von-Ketteler-Straße verdächtige Personen wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell