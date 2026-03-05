PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollstelle in der Mahlastraße

Frankenthal (ots)

Am 04.03.2026 wurde im Zeitraum zwischen 12:15 Uhr und 13:45 Uhr durch Polizeikräfte hiesiger Dienststelle eine stationäre Kontrollstelle in der Mahlastraße in Frankenthal eingerichtet. Zur Durchführung der Kontrollmaßnahmen wurde auch ein ziviles Einsatzfahrzeug der Polizei eingesetzt. Im Rahmen der Kontrollstelle konnten mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt und geahndet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
PK Pirrung

Telefon: 06233 313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren